Спортсмены проекта «НА СТАРТ!» завоевали призовые места на турнире

Юные спортсмены Благотворительного фонда «География Добра» в проекте адаптивного спорта «НА СТАРТ!» показали фантастический результат на IX Всероссийских соревнованиях «Старты мечты» по горным лыжам, прошедших в Ижевске. Дмитрий Макаров, Егор Чаплинский и Евгений Соколов взошли на пьедестал почета, завоевав весь комплект наград в своей категории.

Золото — Дмитрий Макаров. Серебро — Егор Чаплинский. Бронза — Евгений Соколов. Эта победа — плод титанического упорства ребят, неугасаемой жажды к победе и, конечно, неоценимой поддержки чутких инструкторов, родителей и всех, кто искренне верил в их безграничный потенциал.

Большой вклад в победу ребят внесли тренеры проекта «НА СТАРТ!», чья работа с особенными детьми — настоящее искусство. Их непоколебимая вера, безграничное терпение, высокий профессионализм и душевная теплота помогают детям и молодым взрослым преодолевать любые преграды и достигать невероятных результатов.

Этот триумф станет не только мощным стимулом для юных спортсменов проекта, но и путеводной звездой для всех, кто мечтает о большем, кто стремится к своим целям, невзирая на трудности.

В феврале 2022 года Фонд «География Добра» запустил проект реабилитации и социализации при помощи адаптивного спорта «НА СТАРТ!». В настоящее время программа включает два основных направления: «НА СТАРТ! Лыжи» и «НА СТАРТ! Ролики».

Целевой группой проекта являются молодые взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья, включая такие диагнозы, как: синдром Дауна, расстройства аутистического спектра (РАС), детский церебральный паралич (ДЦП), а также другие особенности здоровья.

Цель проекта заключается в обеспечении доступности спортивных занятий для молодых взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующих их физической, психологической и социальной адаптации.

Проект «НА СТАРТ!» реализует Фонд помощи «География Добра» при поддержке Благотворительного фонда «Абсолют—Помощь».