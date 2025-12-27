SPORTS.KZ: Wi-Fi роутер не стоит размещать рядом с окном

Для обеспечения качественного сигнала Wi-Fi по всей квартире необходимо правильно разместить роутер. Распространено мнение, что оптимальное место для его установки — коридор, однако это не всегда верно. Об этом сообщил « 7Дней.ru » со ссылкой на Дзен-канал SPORTS.KZ .

Эксперты советуют размещать устройство в центре помещения и на возвышенности, например на полке или стене. Не рекомендуется устанавливать роутер у окна, чтобы избежать подключения к множеству чужих сетей.

Если возникли помехи, можно попробовать сменить канал Wi-Fi в настройках устройства. Wi-Fi на частоте 5 ГГц обычно работает лучше, но имеет ограниченную способность проникать через стены.