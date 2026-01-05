Умер спортивный журналист Владимир Гескин

Известный спортивный журналист и писатель Владимир Гескин скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщила в своем Telegram-канале олимпийская чемпионка и спортивный журналист Елена Вайцеховская.

«Всегда тяжело говорить, когда уходят люди, которые составляли большую часть твоей жизни. И Володя Гескин, думаю, был таким человеком не только для меня. Наверное, можно назвать множество журналистов, в чьей судьбе он сыграл невероятно большую, огромную роль», — написала она.

Гескин обладал редким даром — он умел учить. При этом он был очень добрым человеком. Профессия журналиста часто цинична, но Гескин умел находить теплые и правильные слова для каждого, отметила Вайцеховская. Он проявлял заботу — именно профессиональную заботу.

«С ним всегда было очень легко. Даже когда ты не выполнял какое-то задание, даже когда что-то не получалось, он умел подобрать такие слова, что ты понимал: ничего страшного не произошло, просто нужно сделать еще раз — и сделать хорошо», — добавила она.

По словам чемпионки, он умел радоваться жизни, создавать светлые и веселые истории и ситуации вокруг себя.

Гескин начал карьеру в спортивной журналистике в 1974 году. За это время он освещал девять Олимпийских игр — шесть летних и три зимних. Вайцеховская работала вместе с Гескиным на Играх доброй воли в Сиэтле в 1990 году.

Журналист руководил «Советским спортом», затем участвовал в создании «Спорт-Экспресса» и работал первым заместителем главного редактора. Он автор книг «Кто посягает на олимпийский огонь» (1985) и «Как молоды мы пили» (2016).

Гескин окончил журфак МГУ. Он становился лауреатом премии правительства России в области печатных СМИ, обладателем приза лучшему журналисту России и медали Николая Озерова.