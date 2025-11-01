Спортивный врач Володина поделилась советами, как привить детям любовь к физической активности

Володина отметила, что для малышей до 5 лет подойдет любая активность

Многие родители считают, что их дети слишком мало двигаются и предпочитают виртуальное общение и игры прогулкам на свежем воздухе. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Кристина Володина в беседе с KP.RU поделилась советами, как привить детям любовь к физической активности.

Эксперт рекомендует учитывать временные и физические возможности всей семьи, а также личностные особенности и пожелания ребенка. Для детей четырех-пяти лет и старше стоит предложить попробовать разные виды физической активности: гимнастику, плавание, игровые виды спорта. Занятия должны проходить в игровой форме, с поощрениями, без давления.

Для малышей до пяти лет подойдет любая двигательная активность, которая будет развивать силу, быстроту, выносливость, гибкость и координацию. Важно контролировать технику выполнения упражнений и безопасность, особенно в малых группах.

В больших городах есть множество предложений для самых маленьких: плавание для грудничков, оздоровительная гимнастика для детей от года. Целенаправленные занятия можно пробовать в диапазоне между тремя и шестью годами, учитывая направление занятий и готовность ребенка.

Если у ребенка есть противопоказания, всегда можно подобрать базовый щадящий комплекс упражнений, который можно делать даже дома с мамой.