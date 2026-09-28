Спортивный врач Рябинкова призвала не выбирать слишком занятых фитнес-тренеров

При поиске тренера следует обращать внимание на его доступность для клиента, а не на высокий статус или популярность. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила ректор Колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера Елена Рябинкова.

По словам кандидата медицинских наук, из-за плотного графика востребованного специалиста человек рискует остаться без регулярных занятий и не добиться результата. Начинать тренировочный процесс необходимо с выстраивания четкого режима жизни и питания.

«Тренер должен быть доступен», — подчеркнула Рябинкова.

Она добавила, что новичкам также не стоит выбирать действующих спортсменов, которые часто уезжают на сборы и соревнования.