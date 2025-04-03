Спортивный комплекс на 400 «квадратов» появится в Большой Туле

В 2025 году в поселке Петровское Большой Тулы начнется строительство нового спортивного объекта, сообщила «ТСН24».
Постановление о предоставлении субсидии на реализацию проекта подписал глава правительства Тульской области Михаил Пантелеев. За выполнение строительных работ ответственным назначено «Управление спортивными сооружениями».
Общая площадь планируемого спортивного комплекса составит 400 квадратных метров, а сроки завершения строительства намечены на декабрь 2025 года. Общий бюджет проекта, включая расходы на разработку проектной документации, составляет 68 миллионов 357 тысяч рублей.
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