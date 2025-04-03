Спортивный комплекс на 400 «квадратов» появится в Большой Туле

В 2025 году в поселке Петровское Большой Тулы начнется строительство нового спортивного объекта, сообщила « ТСН24 ».

Постановление о предоставлении субсидии на реализацию проекта подписал глава правительства Тульской области Михаил Пантелеев. За выполнение строительных работ ответственным назначено «Управление спортивными сооружениями».

Общая площадь планируемого спортивного комплекса составит 400 квадратных метров, а сроки завершения строительства намечены на декабрь 2025 года. Общий бюджет проекта, включая расходы на разработку проектной документации, составляет 68 миллионов 357 тысяч рублей.