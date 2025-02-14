Спортивно-туристическую зону «Горная Шория» создадут на юге Кузбасса

В Кемеровской области создадут особую экономическую зону под названием «Горная Шория», где построят спортивно-туристический комплекс. Объем инвестиций в развитие проекта превысит 40 миллиардов рублей, что позволит создать более четырех тысяч новых рабочих мест. Об этом написал сайт «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Зона будет располагаться в южной части Кузбасса, в Таштагольском муниципальном районе. Это уникальное место на стыке отрогов гор Алтая и Саян, а также истоков рек Обь и Енисей. Эти края богаты разнообразным растительным и животным миром, поэтому эта территория обладает высоким потенциалом для развития туризма.

В рамках проекта планируется построить не только горнолыжные курорты, но также гостиничные и деловые комплексы. Развитие туризма и повышение привлекательности Кузбасса — ключевые задачи социально-экономического плана области до 2030 года.