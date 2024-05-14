Список преступлений с наказанием в виде принудительных работ захотели расширить в России | 360°

Общество 14 мая 2024, 16:12 Список преступлений с наказанием в виде принудительных работ захотели расширить в России Минюст РФ предложил шире применять принудительные работы РИА «Новости»

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Министерство юстиции России предложило значительно расширить список преступлений, основное наказание за которые — принудительные работы. Об этом сообщил кандидат на пост главы ведомства Константин Чуйченко, чьи слова привел «Интерфакс».

Проекты выдвинули в качестве одной из мер по гуманизации уголовной ответственности.

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«В настоящее время нами подготовлен законопроект о введении по более 65 составам преступлений наказание в виде принудительных работ в качестве основного», — сказал Чуйченко.

Он выразил надежду, что инициативу поддержат и примут. Суды в России уже активнее применяют этот вид наказания по некоторым преступлениям.

В апреле российское правительство поддержало законопроект об усилении ответственности за умышленное уничтожение имущества по идеологической, политической и расовой ненависти.