Списанный из-за насморка космонавт Бабкин обратился к Путину

Космонавт Андрей Бабкин, которого уволили из-за насморка, написал письмо президенту Владимиру Путину и попросил привлечь к делу независимую экспертизу. Об этом сообщила «Газета.Ru» .

Известно, что Бабкин не полетел в космос из-за съемок фильма «Вызов». С летной должности его уволили в сентябре 2024 года из-за двустороннего полисинусита, или запущенного насморка. Бабкину даже провели рекомендованную операцию, после которой его допускали к полетам летом 2022 года. Но в декабре того же года он получил постоянную негодность вместо временной.

Центр подготовки космонавтов сообщил о проведении консилиума в июле 2024 года под руководством начальника ФМБА России. На собрании присутствовали представители ЛОР-секции Главной медкомиссии и ранее лечившие космонавта специалисты. На консилиуме признали негодность Бабкина.

«В результате основания для пересмотра ранее принятого Главной медицинской комиссией заключения не обнаружили», — подчеркнули журналисты.

При этом, как отметили авторы материала, главные эксперты и хирург Геннадий Пискунов, который оперировал космонавта, на консилиуме не присутствовали. Последний в заключении после хирургического вмешательства указал, что ограничений по нагрузкам, связанным с повышенным или пониженным давлением, у космонавта нет.