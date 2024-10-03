Спикер ЗакСа Вологодской области Жестянников обсудил с Гужелей запуск «Школы депутатов»

Спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников провел встречу в Москве с заместителем генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрием Гужелей. Об этом сообщили «Государственные новости».
Обсуждалось создание «Центра роста» и запуск программы «Школа депутатов», как сообщил Жестянников в своем Telegram-канале.
На встрече были озвучены этапы реализации проекта «Центра роста», который будет заниматься оценкой компетенций государственных и муниципальных служащих. «Школу депутатов» планируется открыть в начале 2025 года.
Участниками проекта смогут стать активные и целеустремленные люди, стремящиеся «работать на результат». Вологодская область также готова делиться опытом и обучать коллег из других регионов.
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