Спикер ЗакСа Вологодской области Жестянников обсудил с Гужелей запуск «Школы депутатов»

Спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников провел встречу в Москве с заместителем генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрием Гужелей. Об этом сообщили «Государственные новости» .

Обсуждалось создание «Центра роста» и запуск программы «Школа депутатов», как сообщил Жестянников в своем Telegram-канале.

На встрече были озвучены этапы реализации проекта «Центра роста», который будет заниматься оценкой компетенций государственных и муниципальных служащих. «Школу депутатов» планируется открыть в начале 2025 года.

Участниками проекта смогут стать активные и целеустремленные люди, стремящиеся «работать на результат». Вологодская область также готова делиться опытом и обучать коллег из других регионов.