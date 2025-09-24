Спикер ЗакСа Люлин назвал защиту информации вопросом национальной безопасности

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в работе седьмой Межрегиональной конференции «Инфофорум-Поволжье 2025». Его доклад был посвящен вопросам защиты информации в региональных законодательных структурах, сообщил сайт newsnn.ru .

Люлин обозначил значимость форума как важнейшей площадки для взаимодействия представителей власти, бизнеса и науки в области информационной безопасности.

Спикер подчеркнул, что современные реалии требуют особого внимания к защите данных, поскольку цифровая революция охватывает все сферы жизнедеятельности, одновременно создавая риски и угрозы.

«Защита информации перестала быть технической задачей — это вопрос национальной безопасности, устойчивости государства и доверия граждан», — заявил эксперт.

По его словам, среди основных задач, стоящих перед государством в области ИБ, — вопросы дефицита высококвалифицированных кадров и низкой оплаты труда государственных служащих ИТ-отрасли.