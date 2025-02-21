Спикер Верховного совета Хакасии Сокол заявил о низкой эффективности лесной отрасли региона

Спикер Верховного совета Хакасии Сергей Сокол заявил, что финансирование лесной отрасли растет, но ее эффективность остается нулевой. Об этом написал сайт «Государственные новости» .

Проблемы лесной отрасли региона обсудили на расширенном заседании комитетов Верховного совета в Таштыпском районе. Одной из основных причин сокращения доходов и роста долгов арендаторов было названо отсутствие квалифицированных кадров и устаревшая материально-техническая база предприятий.

Лесопереработка является стратегическим направлением экономического развития, учитывая, что леса составляют значительную часть территории. Однако доходы от этой отрасли продолжают падать. Проблемы, характерные для Таштыпского района, наблюдаются и в других муниципальных образованиях республики.

Объем заготовки древесины в 2023 году сократился на 30% по сравнению с предыдущим годом. Задолженность недобросовестных арендаторов лесных участков возросла в 33,2 раза с 2021 года, составив около 200 миллионов рублей. Эта ситуация негативно отражается на бюджете района и региона, добавил Сокол.