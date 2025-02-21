Спикер Верховного совета Хакасии Сокол заявил о низкой эффективности лесной отрасли региона
Спикер Верховного совета Хакасии Сергей Сокол заявил, что финансирование лесной отрасли растет, но ее эффективность остается нулевой. Об этом написал сайт «Государственные новости».
Проблемы лесной отрасли региона обсудили на расширенном заседании комитетов Верховного совета в Таштыпском районе. Одной из основных причин сокращения доходов и роста долгов арендаторов было названо отсутствие квалифицированных кадров и устаревшая материально-техническая база предприятий.
Лесопереработка является стратегическим направлением экономического развития, учитывая, что леса составляют значительную часть территории. Однако доходы от этой отрасли продолжают падать. Проблемы, характерные для Таштыпского района, наблюдаются и в других муниципальных образованиях республики.
Объем заготовки древесины в 2023 году сократился на 30% по сравнению с предыдущим годом. Задолженность недобросовестных арендаторов лесных участков возросла в 33,2 раза с 2021 года, составив около 200 миллионов рублей. Эта ситуация негативно отражается на бюджете района и региона, добавил Сокол.