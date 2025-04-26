Спикер Сокол: в Хакасии рассматривают запрет майнинга криптовалют

Спикер Верховного совета Хакасии Сергей Сокол рассказал об инициативе превентивного запрета майнинга криптовалют в регионе. Об этом сообщили «Государственные новости».
Соответствующее решение направлено на предотвращение возможных аварий и нелегального потребления электроэнергии.
Местные власти обеспокоены возможностью притока майнеров из других регионов, где эта деятельность уже ограничена. Перегрузка сетей может привести к веерным отключениям, особенно в периоды пикового энергопотребления. Кроме того, ограничения помогут выявить и пресечь нелегальный майнинг, который маскируется под бытовое потребление электроэнергии, подчеркнул Сокол.
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