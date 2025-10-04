Спикер Сокол подчеркнул необходимость соблюдения социальных гарантий в Хакасии, несмотря на дефицит бюджета

Глава Верховного Совета Республики Хакасия Сергей Сокол и глава региона Валентин Коновалов во время рабочей встречи рассмотрели вопросы социально-экономического развития республики. Сокол подчеркнул, что несмотря на дефицит регионального бюджета, социальные гарантии должны быть сохранены, написали «Государственные новости» .

По словам Сокола, ключевые социальные обязательства должны выполняться в полном объеме, несмотря на изменения в бюджетном законодательстве, которые предусматривают сокращение доходной и расходной частей.

Сергей Сокол также отметил, что в первую очередь должны финансироваться выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, все виды социальных пособий и льгот, а также подготовка к отопительному сезону.

На встрече обсуждались перспективы принятия закона о бюджете на предстоящий трехлетний период и утверждение актуализированной версии стратегии социально-экономического развития Хакасии до 2030 года. Председатель Верховного Совета подчеркнул, что бюджет должен быть реалистичным и предусматривать целевое финансирование мероприятий, закрепленных в стратегических документах развития республики.