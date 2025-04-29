Спикер Бельский: в Петербурге активно решают проблему нехватки учителей

В Санкт-Петербурге активно ищут решение проблемы нехватки педагогов в школах. Власти города разработали комплекс мер, направленных на поддержку молодых специалистов в сфере образования. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на данные спикера Законодательного собрания Александра Бельского.

По его словам, администрация Северной столицы предпринимает системные шаги для решения проблемы дефицита педагогических кадров. С начала учебного года введены повышенные доплаты для учителей со стажем менее трех лет. Эти меры поддержки распространяются на работников школ, детских садов, колледжей и системы дополнительного образования.

Несмотря на положительную динамику, проблема кадров в образовании все еще требует внимания, считают аналитики.