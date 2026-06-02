Спецвыпуск журнала CongressTime посвятили ПМЭФ-2026

Специальный выпуск журнала CongressTime подготовили к Петербургскому международному экономическому форуму. Его темой стал «Событийный код: через мероприятия — к единству» .

Внимание в нем сфокусировали на роли конгрессно-выставочной и событийной индустрии в укреплении межрегионального и межнационального диалога. Выпуск также посвятили формированию общего культурного и экономического пространства. В материалах рассказали, как событийная повестка становится инструментом единства, а мероприятия — точками сборки для народов России и стран СНГ.

Журнал — единственное аналитическое отраслевое издание, которое выпускает Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C при поддержке Торгово-промышленной палаты. Спецвыпуск готовили вместе с национальным конгресс-бюро в рамках проведения Года единства народов России.

«Решение президента об объявлении Года единства народов России придает особое значение всей деятельности Фонда Росконгресс в 2026 году и проходит красной нитью через абсолютное большинство наших мероприятий», — подчеркнул директор фонда.

Стуглев добавил, что ПМЭФ традиционно демонстрирует экономический, промышленный и инвестиционный потенциалы регионов страны. А организуемые Росконгрессом форумы становятся местом встречи для представителей органов власти, бизнеса, науки, культуры и гражданского общества из самых разных субъектов России.

«Фонд Росконгресс рассматривает Год единства народов России как стратегическую возможность для укрепления межкультурного диалога и презентации Российской Федерации как страны с богатыми традициями и высоким потенциалом для международного сотрудничества», — обратил он внимание.