Спецтерритории «Сестрорецкие дюны» и «Тарховский» возьмут под охрану в Петербурге

Две спецтерритории «Сестрорецкие дюны» и «Тарховский» в Санкт-Петербурге превратят в заказники. Их возьмут под охрану, сообщило СМИ со ссылкой на сайт правительства города.

«Тарховский» площадью почти 189 гектаров расположен на берегу Финского залива. Его хвойные леса возьмут под охрану вместе с болотами, лугами и зарослями. Также особой территорией сделают пески высотой 20 метров в «Сестрорецких дюнах».

Отмечается, что на спецтерриториях запретят выгуливать собак, парковать машины и производить вырубку деревьев.

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