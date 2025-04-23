Спецпроект РИАМО «Герои-военкоры» рассказал о писателе Павле Мусьякове

РИАМО продолжает серию публикаций проекта «Герои-военкоры», посвященного людям, чья работа была связана с военной журналистикой. Издание рассказывает о судьбе Павла Мусьякова — писателя, редактора военных газет и сотрудника библиотеки Черноморского флота.

Павел Мусьяков появился на свет в 1903 году в Псковской губернии. Его жизненный путь тесно переплетается с историей советского государства. В молодости он начал службу в Военно-морских силах Красной армии, где проявил себя талантливым военным корреспондентом.

Одним из важных этапов карьеры Мусьякова стала должность библиотекаря в Севастополе. Эта работа позволила ему глубже изучить историю флота и накопить богатый опыт общения с моряками и офицерами, что впоследствии отразилось в его литературных произведениях.

В дальнейшем Мусьяков возглавлял газету «Красный черноморец», а позднее стал главным редактором журнала «Красный флот». Благодаря профессионалам военная пресса получила новый импульс развития.