Специальную транспортную карту запустили в продажу в честь столетия «Комсомольской правды»

«Комсомольская правда» отметила свой 100-летний юбилей 24 мая 2025 года. За век многое изменилось, но газета продолжает освещать важнейшие события, фиксировать новые тенденции и формировать тренды. В честь юбилея газеты издательство совместно с правительством Москвы и Московским метрополитеном выпустило тематическую карту «Тройка», написал сайт KP.RU .

На ней изображена девушка с газетой в руке (на газете красуется Орден Почета, полученный изданием в этом году и ставший пятым по счету), а за ее спиной — станция метро.

«Мы выпустили новую тематическую карту „Тройка“ в честь 100-летия газеты „Комсомольская правда“», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Образ для карты «Тройка» разработал художник Наиль Валиулин, а макет проездного «Единый» создал Алексей Стефанов. На «Едином» изображена газета, свернутая в трубочку, с девизом: «Вместе с вами! Вместе со страной».

Тиражи проездных ограничены. «Единый» поступил в продажу 24 мая, в день юбилея «Комсомольской правды». «Тройка» поступит в продажу с 23 июня, приобрести ее можно будет не только лично в метро, но и онлайн.