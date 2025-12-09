Специалисты завершают капитальный ремонт в трех школах Хабаровского края

Министерство строительства Хабаровского края провело инспекцию строительных работ в трех школах региона: средней школе села Ильинка и школах № 1 и № 2 села Некрасовка. Работы в этих учреждениях должны быть завершены до конца 2025 года, написал сайт vostokmedia.com .

В средней школе села Ильинка, начатый в апреле текущего года капитальный ремонт, позволил перевести учащихся в другие учебные заведения, так как здание было признано аварийным. На ремонт и оснащение школы средствами обучения и воспитания выделено более 132 миллионов рублей. Завершаются отделочные работы, установлены новые парты, подключены интерактивные доски и проекторы, выполнена установка сантехники и укладки плитки на лестницах.

Школа № 1 села Некрасовка также претерпевает изменения: продолжается ремонт фасадов, уложена напольная плитка в коридорах, выполнены декоративные рисунки на стенах, созданы зоны отдыха и установлены перила в лестничных пролетах. Ремонт спортивного зала также продолжается.

Школа № 2 села Некрасовка также проходит активные ремонтные работы: уложена напольная плитка, покрашено стены, в ближайшее время начнется установка дверей. Параллельно с ремонтом школа получает современное оборудование.