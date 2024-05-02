Специалисты «Такском»: средняя цена на кулич с 10 по 23 апреля 2024 года составила 243,5 рубля | 360°

Общество 02 мая 2024, 11:19 Специалисты «Такском»: средняя цена на кулич с 10 по 23 апреля 2024 года составила 243,5 рубля

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Аналитики подсчитали индекс кулича и выяснили, что средняя цена на него в период с 10 по 23 апреля 2024 года составила 243,5 рубля. Об этом написал RT, ссылаясь на данные платформы фискальных данных «Такском».

По сравнению с тем же периодом прошлого года цена на кулич выросла на 10%, а продажи увеличись на 197%.

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Если готовить кулич самостоятельно, то нужно будет запастись яйцами, цена на которые в среднем составляет 145,5 рубля, молоком — 99,6 рубля, мукой — 88,5 рубля, цукатами — 203,8 рубля, творогом — 110,5 рубля, сахаром — 84,5 рубля, изюмом — 163,9 рубля.