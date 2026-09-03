Специалисты Россельхозцентра назвали идеальные сроки посадки тюльпанов в России

Осень — лучшее время для закладки весенних клумб, но важно правильно выбрать момент. Специалисты Россельхозцентра рекомендуют ориентироваться на температуру почвы: луковицы высаживают, когда земля на глубине 10–12 сантиметров остывает до 7–10 градусов, сообщил URA.RU .

Для полноценного укоренения растениям требуется от 30 до 45 дней. Сроки зависят от региона. Так, в Подмосковье этот период приходится на середину сентября — начало октября. В Ленинградской области — вторая декада сентября. Краснодарский край — начало ноября, Урал и Сибирь — с первой декады сентября.

Перед посадкой необходимо отобрать плотные здоровые луковицы без пятен и плесени, обработав их 30 минут в слабом растворе марганцовки. Почву перекапывают на глубину 35 сантиметров. Глубина лунки должна составлять примерно три высоты самой луковицы. После полива грядку мульчируют опилками или торфом слоем до пяти сантиметров.