Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать клубнику и черешню

Роспотребнадзор рекомендует покупать клубнику и черешню только у официальных продавцов, которые могут предоставить необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Это позволит получить информацию о месте и условиях произрастания ягод, написало URA.RU .

Ведомство обращает внимание на внешний вид ягод. Клубника должна быть сухой, ярко-красной, без признаков гниения или плесени. Свежесть клубники можно определить по наличию зеленых листиков вокруг ягоды.

Черешня должна обладать глянцевым блеском и быть гладкой и чистой, равномерного цвета с зеленым черешком. Сухие черешки у ягоды могут свидетельствовать о долгом хранении или перезрелости.

В Роспотребнадзоре также напоминают, что самый вкусный и полезный урожай ягод приходится на конец июня и длится до середины июля. Из-за того, что ягоды быстро портятся, покупать их стоит ровно столько, сколько можно съесть за короткое время.

Перед употреблением ягоды необходимо перебрать и тщательно промыть в дуршлаге холодной водой без использования мыла или моющих средств.