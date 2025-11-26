Специалисты Роспотребнадзора посоветовали есть больше овощей для безопасного празднования Нового года

Роспотребнадзор предупредил о повышенном риске пищевых отравлений и кишечных заболеваний в новогодние праздники. Издание «Абзац» выяснило у представителей ведомства, как избежать проблем со здоровьем во время праздничных дней.

Одно из главных предостережений касается употребления майонеза. Из-за высокого содержания жиров он может негативно сказаться на организме. Вместо этого соуса специалисты рекомендуют использовать растительные масла, орехи и рыбу, богатые полезными жирами. В качестве горячего блюда лучше выбрать нежирное мясо.

«Увлекаться майонезом опасно, так как он имеет высокую энергетическую ценность», — объяснили в Роспотребнадзоре, добавив, что лучше использовать низкокалорийные соусы и заправки.

Чтобы предотвратить переедание, рекомендуется употреблять свежие овощи, содержащие много клетчатки. Также стоит сократить количество алкоголя и газированных напитков, чтобы помочь организму справиться с выведением токсинов. Не рекомендуется злоупотреблять маринованной, копченой, жареной и соленой едой.

Особое внимание следует уделить правилам гигиены: «Обязательно мойте руки и продукты перед едой и перед приготовлением пищи. Прежде чем разбить куриное яйцо, помойте его с мылом. Тщательно мойте ножи и разделочные доски после соприкосновения их с сырым мясом».