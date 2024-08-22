Специалисты Роспотребнадзора начали помогать странам Африки в борьбе с оспой обезьян

Специалисты Роспотребнадзора приехали в Конго, чтобы помочь местным сотрудникам борьться с оспой обезьян и другими инфекциями. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Российские специалисты собираются поделиться с коллегам из африканских стран тестовыми системами, предназначенными для диагностики оспы обезьян.

Эти тесты продемонстрировали высокую эффективность и являются последней разработкой Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора. Современные диагностические системы позволяют оперативно выявлять вирус оспы обезьян и могут использоваться вне лабораторных условий.

Ситуация по распространению оспы обезьян в России находится под постоянным контролем, и, как ранее сообщали в ведомстве, угрозы распространения нет.