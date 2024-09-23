Специалисты Роскачества предупредили, что найденный на улице телефон может быть частью мошеннической схемы

Сотрудники Роскачества предупредили, что найденный на улице или в общественном месте смартфон может быть частью мошеннической схемы. Об этом написал RT .

В ведомстве отметили, что найденная в помещении или в транспорте вещь подлежит сдаче «лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта». Это нужно сделать для того, чтобы избежать возможных обвинений в попытке присвоить чужое имущество.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко также призвал не переставлять чужую сим-карту в свой телефон. Дело в том, что правоохранительные органы могут расценить это действие, как попытку кражи.