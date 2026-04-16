Специалисты приступят к реконструкции аэродрома в Верхнебуреинском районе Хабаровского края

Транспортная доступность удаленных поселков — вопрос жизни и комфорта для тысяч людей. В Верхнебуреинском районе Хабаровского края ситуация с авиасообщением накалилась до предела, и власти экстренно меняют стратегию работы. Об этом написал сайт transsibinfo.com .

Попытки модернизировать местную взлетную полосу предпринимались с 2020 года, однако из-за особенностей грунта принимать самолеты можно было только зимой. Первый этап реконструкции, казалось, принес плоды: основание заменили, а длину полотна довели до 1300 метров. Но планы на 2025 год, предполагавшие бетонирование и расширение на 300 метров, рухнули — сотрудничество с подрядчиком пришлось прекратить из-за дефектов: после ливней полосу размывало, обнажая галечник, что сделало полеты небезопасными.

Глава муниципалитета Антон Харин доложил о перезагрузке проекта: в феврале 2026 года заключено соглашение с ООО «ГрандГеоПроект». Задача компании — создать качественную проектную документацию, пройти государственную экспертизу и подготовить почву для полноценного бетонирования и удлинения полосы до 1600 метров.

Губернатор Дмитрий Демешин поставил жесткие сроки: экспертизу нужно завершить к июню, чтобы не терять драгоценное время. В перспективе обновленный аэропорт сможет принимать серьезные машины типа Ил-114 и Ан-24, а полное бетонирование должно завершиться в течение 2026–2027 годов.