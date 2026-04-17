Специалисты приступили к финальному этапу работ по расчистке реки Новой в Кировском районе Петербурга

Специалисты приступили к финальному этапу работ по расчистке реки Новой в Кировском районе Санкт-Петербурга. Очистка дна началась еще в 2022 году, написал сайт rosbalt.ru .

За четыре года специалисты освободили от донных отложений более 3,5 км водотока. Сейчас экологи приступили к завершающему этапу работ, который позволит восстановить проточность водоема, улучшить его экологическое состояние и укрепить берега. Это также поможет избавиться от участков обмеления.

Работы ведутся на отрезке от проспекта Ветеранов до улицы Солдата Корзуна. При этом очистку координируют с благоустройством территорий.

В Смольном анонсировали восстановление озера Сестрорецкий Разлив и Дудергофских озер с учетом полученного на реке Новой опыта.