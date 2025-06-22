Специалисты по продажам заняли лидирующие позиции в топе востребованных профессий Петербурга

За прошедший месяц петербургские компании представили более 87 тысяч вакансий, что указывает на изменение спроса на определенные профессии. По информации «ФедералПресс», лидирующие позиции в списке востребованных направлений занимают продажи — на них приходится 19% всех предложений о работе.
За ними следуют рабочие специальности, с более чем 13 тысячами вакансий, а также производственный сектор, который сохраняет стабильный спрос. Строительство и сфера услуг также продолжают испытывать нехватку кадров, написала «Мойка78».
В то же время наблюдается снижение интереса к HR-специалистам и IT-профессиям.
Эта ситуация подчеркивает общую тенденцию на рынке труда: традиционные производственные и сервисные специальности становятся более актуальными, в то время как некоторые офисные позиции теряют свою привлекательность.
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