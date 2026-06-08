Специалисты по кибербезопасности НИР изменили стратегию защиты информационных систем

Специалисты по кибербезопасности изменили стратегию защиты информационных систем. Теперь основное внимание уделяется поведенческим отклонениям внутри инфраструктуры. Об этом сообщили эксперты компании exploitDog (НИР). Об этом сообщили «Известия» .

Одним из главных признаков нарушения безопасности считается неожиданное повышение привилегий пользователей. Если сотрудник получает доступ к информации или функциям, которые не соответствуют его должностной роли, это вызывает подозрение. Например, если работник склада вдруг получает права администратора, система реагирует на это как на потенциальную угрозу.

Еще один метод защиты — использование «медовых ловушек» (ханипотов). Это ложные цели, имитирующие реальные данные или сервисы. Они не используются в рабочих процессах компании, но оснащены сигнализаторами и средствами мониторинга. Любое обращение к ханипоту указывает на присутствие в сети постороннего, занимающегося разведкой.

Blue Team также проводит непрерывный мониторинг всей цифровой среды. Появление неизвестных устройств в сети или внезапная остановка внутренних сервисов могут быть признаками потенциальной угрозы. Команды безопасности рассматривают любые технические сбои как потенциальные инциденты, особенно если они сопровождаются необычной активностью пользователей.