Специалисты Пермского Политеха объяснили, как мошенники получают доступ к данным с гаджетов

В российских городах стало много точек бесплатного доступа к Wi-Fi, и мошенники используют это для обмана пользователей. Специалисты Пермского Политеха рассказали, как злоумышленники получают доступ к данным с гаджетов и аккаунтов в мессенджерах. Об этом написало URA.RU .

По словам экспертов, аферисты могут разместить роутер или ноутбук и создать на них беспроводную сеть без пароля. Она будет иметь название, похожее на настоящую точку доступа. Когда устройство находит такой Wi-Fi, человек может подключиться к нему, не заметив подмены. С этого момента весь интернет-трафик пользователя идет через поддельное оборудование.

Такой же метод используется для атак на компании. Злоумышленники могут «забросить» точку доступа на территорию предприятия. Она имитирует фрагмент сети и передает собранные данные своему владельцу.

Доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, кандидат технических наук Даниил Курушин отмечает: «Незашифрованные данные, например изображения, тексты с незащищенных сайтов или информация из старых приложений, читаются напрямую как открытая книга».