Специалисты перечислили пять ошибок при выборе обоев для дома

Ura.ru: считать обои нужно не через площадь стен, а с учетом периметра помещения

Эксперты перечислили пять основных ошибок, которые допускают при выборе обоев для квартиры. Об этом сообщил URA.RU .

Первая ошибка — выбор без учета предназначения помещения. Для прихожей и кухни лучше подходят моющиеся покрытия, для спальни и гостиной можно выбрать более деликатные материалы. Бумажные обои не рекомендуется клеить рядом с плитой или в помещении с высокой влажностью.

Вторая ошибка — выбор без учета размера комнаты. Крупный цветочный принт может стать украшением просторной гостиной, но в небольшой спальне визуально «съест» пространство, а мелкий узор иногда теряется в большой комнате. Вертикальные полосы приподнимают потолок, горизонтальные визуально расширяют помещение.

Третья ошибка — выбор без учета освещения. Теплые оттенки при лампах могут казаться желтыми, а холодные — серыми, поэтому образец стоит посмотреть дома днем и вечером. Северные комнаты лучше оживлять теплыми и светлыми оттенками, южные позволяют использовать более насыщенные цвета.

Четвертая ошибка — неподходящий тип обоев. Бумажные обои доступны, но плохо переносят влагу и механические повреждения, виниловые прочнее и проще в уходе, однако менее воздухопроницаемы. Флизелиновые обои удобнее в поклейке и снимаются без лишних усилий.

Пятая ошибка — покупка обоев без запаса. Считать обои нужно не через площадь стен, а с учетом периметра помещения и высоты потолка, а к фактической высоте добавляется 10 сантиметров запаса на подрезку. Когда раппорт крупный, значение округляют в ближайшую сторону к числу, кратному его размеру.