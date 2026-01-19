Специалисты НПФ «Будущее» предостерегли от назначения правопреемников при заключении договоров по ПДС

Специалисты НПФ «Будущее» предостерегли от назначения правопреемников при заключении договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Они пояснили «Известиям» , за время действия договора ситуация в семье может измениться.

Сбережения, сформированные в рамках ПДС, могут наследоваться на этапе накопления и на этапе выплат. Однако если по договору назначены пожизненные выплаты, то сбережения не наследуются.

Участники ПДС могут назначить правопреемника двумя способами: при заключении договора с НПФ или в рамках наследственного права. Однако, по мнению экспертов, назначение правопреемника при заключении договора не всегда целесообразно.

«Исходя из практики работы, не рекомендуем назначать правопреемника при заключении договора с НПФ, потому что такие договоры действуют достаточно долго. Например, программа долгосрочных сбережений рассчитана на 10, 15, 20 лет. Допустим, вы сейчас определили, кому в том или ином случае достанутся накопленные средства. Но за это время может многое измениться», — отметили в фонде.

Средства, формируемые по ПДС и в рамках негосударственных пенсионных программ, защищены от судебного взыскания до начала назначения выплат. Они не включаются в конкурсную массу даже при банкротстве клиента и защищены в случае бракоразводного процесса.

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков сообщил, что россияне, откладывающие по одной тысяче рублей на пенсию в течение 25 лет, смогут получить 2,1 млн рублей.