Специалисты НПФ «Будущее» предостерегли от назначения правопреемников при заключении договоров по ПДС

Специалисты НПФ «Будущее» предостерегли от назначения правопреемников при заключении договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Они пояснили «Известиям», за время действия договора ситуация в семье может измениться.
Сбережения, сформированные в рамках ПДС, могут наследоваться на этапе накопления и на этапе выплат. Однако если по договору назначены пожизненные выплаты, то сбережения не наследуются.
Участники ПДС могут назначить правопреемника двумя способами: при заключении договора с НПФ или в рамках наследственного права. Однако, по мнению экспертов, назначение правопреемника при заключении договора не всегда целесообразно.
«Исходя из практики работы, не рекомендуем назначать правопреемника при заключении договора с НПФ, потому что такие договоры действуют достаточно долго. Например, программа долгосрочных сбережений рассчитана на 10, 15, 20 лет. Допустим, вы сейчас определили, кому в том или ином случае достанутся накопленные средства. Но за это время может многое измениться», — отметили в фонде.
Средства, формируемые по ПДС и в рамках негосударственных пенсионных программ, защищены от судебного взыскания до начала назначения выплат. Они не включаются в конкурсную массу даже при банкротстве клиента и защищены в случае бракоразводного процесса.
Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков сообщил, что россияне, откладывающие по одной тысяче рублей на пенсию в течение 25 лет, смогут получить 2,1 млн рублей.