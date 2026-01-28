Специалисты нефтегазовой отрасли ХМАО получили высокие зарплаты в 2025 году

Самыми популярными специальностями в нефтегазовом секторе ХМАО стали электромонтеры, машинисты, бурильщики и помощники бурильщиков. Высокий спрос сохранился на водителей и инженеров. Об этом сайту URA.RU в департаменте труда и занятости населения Югры.

Так, электромонтеры получают в среднем 86,5 тысяч рублей, при вахтовом режиме — около 185 тысяч Машинистам платят около 98,5 тысяч рублей, на вахте — 180–240 тысяч.

Бурильщикам начисляют около 165–170 тысяч рублей при вахте и свыше 200 тысяч при месячной оплате. Специалисты подчеркнули, что заработки зависят от графика работы и квалификации сотрудника.