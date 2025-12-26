Специалисты МЧС призвали россиян перед покупкой гирлянд проводить тщательный осмотр изделия

В ГУ МЧС РФ по Нижегородской области дали рекомендации по выбору безопасной пиротехники и гирлянд. Специалисты предупреждают, что перед покупкой нужно тщательно осмотреть гирлянду: провод должен быть целым, без повреждений, особенно возле вилки и блока питания. Резкий химический запах может свидетельствовать о проблемах с изделием, сообщило ИА «Время Н» .

Для гирлянд, которые будут использоваться на улице, требования более строгие. Эксперты советуют искать маркировку с единым знаком обращения продукции — тремя стилизованными буквами ЕАС. Эта маркировка подтверждает, что продукция безопасна и соответствует требованиям технических регламентов, написал сайт vse42.ru.

Пиротехнику можно покупать только в специализированных магазинах и торговых секциях, которые соблюдают правила пожарной безопасности. МЧС предупреждает, что покупка у частных лиц может быть опасной.

На упаковке любого пиротехнического изделия должны быть указаны дата выпуска и маркировка. В комплекте с изделием обязательно должна идти инструкция на русском языке с пояснениями по использованию, сроком годности, правилами хранения, информацией о производителе и знаком Росстандарта.