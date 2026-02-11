Специалисты МЧС, ГЖИ и Ростехнадзора рассказали, как действовать в случае остановки лифта

При выходе из кабины лифта на нужный этаж вы привычно жмете на кнопку вызова, и в голове проносится мысль: «А вдруг застряну?». Специалисты МЧС, ГЖИ и Ростехнадзора рассказали, как действовать, если кабина замерла, свет погас, а двери не открываются. Об этом написала «ТСН24» .

Первым делом важно не поддаваться панике. Не пытайтесь выйти из кабины лифта самостоятельно — это опасно. Нажмите специальную кнопку вызова диспетчера на панели и выполните все указания. Если выйти на связь с диспетчером не получилось, позвоните по номеру телефона лифтовой компании, который указан на стене кабины или на основном посадочном этаже лифта. Если этот контакт найти не удалось, звоните на номер 112 и объясните ситуацию.

В такой ситуации важно сохранять спокойствие. Сотрудники Государственной жилищной инспекции Тульской области отмечают: «После доведения до сведения соответствующих лиц информации необходимо дождаться аварийной бригады. По нормам эвакуировать людей из застрявшего лифта должны в течение 30 минут с момента поступления вызова».

Чтобы справиться с тревогой, специалисты Главного управления МЧС России по Тульской области рекомендуют контролировать дыхание: «Успокаивающее дыхание заключается в относительном укорочении вдоха, удлинении выдоха и паузы после него. Рекомендуется дыхание животом: обращайте внимание, как надувается ваш живот во время вдоха и как он втягивается во время выдоха».

Современные лифты оснащены различными системами безопасности. Специалисты Приозерского управления Ростехнадзора рассказали Тульской службе новостей о механизмах, которые защищают пассажиров и обслуживающий персонал. Среди них: системы аварийной остановки (ловители); двери безопасности; системы связи; аварийное освещение; системы защиты от перегрузки; дублирование канатной системы; буфера.