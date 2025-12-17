Специалисты из Венского университета выяснили, что пандемия не изменила тональность поп-музыки в худшую сторону

Специалисты из Венского университета провели анализ влияния пандемии и других крупных событий на тексты поп-музыки. Как сообщил журнал Popular Science , исследование не обнаружило негативного воздействия пандемии коронавируса на содержание песен.

Психологи изучили 20 186 композиций из чартов Billboard Top 100 за период с 1973 по 2023 год. Тексты проанализировали с помощью специального алгоритма, оценивающего позитивное или негативное содержание, написали «Известия».

Результаты показали увеличение стресса и негативных эмоций в текстах, а также упрощение языка песен. Эти изменения могут быть связаны с ростом случаев депрессии и тревожных расстройств в обществе. Однако исследование не выявило связи между текстами песен и изменениями в уровне доходов домохозяйств.

«Удивительно, но социальные потрясения, такие как COVID-19, совпали с ослаблением, а не усилением этих тенденций», — отмечается в исследовании. Это указывает на то, что музыка может помогать людям справляться с эмоциональными трудностями.

Журнал Science Daily 17 ноября сообщил о пользе прослушивания музыки для людей старше 70 лет. Регулярное прослушивание музыки снижает риск развития деменции.