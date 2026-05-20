Специалисты использовали более 60 живых растений для создания «Цветущего сада» в Петербурге

У западного фасада МВК «Манеж» в Петербурге появилась уникальная инсталляция под названием «Цветущий сад». Она стала частью культурной программы Года петербургской культуры, написал Piter.TV .

Для создания инсталляции использовали более 60 живых растений: яблони, сирень, вишни и декоративные кустарники. Пространство дополнили зеркальными конструкциями и художественными панелями с фрагментами произведений русских художников, добавила Neva.Today.

Заместитель директора МВК «Манеж» Елена Тибина рассказала: «Мы решили воплотить эту концепцию именно в мае — очень символичном для Петербурга месяце, когда все расцветает, это канун лета. Нам хотелось создать свой сад и перенести это ощущение цветения в самое сердце города, именно на площадь у Манежа».

В создании инсталляции приняли участие художественные музеи Санкт-Петербурга, Якутии и других городов России.

Кроме того, на Елагином острове расцвели 226 тысяч тюльпанов.