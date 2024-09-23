Специалисты Гидрометцентра рассказали, что с 25 сентября в Москву вернется аномально теплая погода

В среду, 25 сентября, в Москву вернется лето. Столбики термометров будут показывать днем до +25 градусов, ночью — не ниже +4 градусов. Об этом изданию kp.ru сообщили в Гидрометцентре России.

В четверг, 26 сентября, ночью ожидается до +8… +13 градусов, днем — до +24 градусов. В пятницу, 27 сентября, в столице возможен небольшой дождь.

Синоптики предупреждают, что в ночь на понедельник, 23 сентября, и в ночь на вторник, 24 сентября, в Подмосковье возможны заморозки до -4 градусов.