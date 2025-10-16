Специалистов в области театра и кино пригласили на чемпионат «Арт Мастерс»

Чемпионат творческих компетенций «Арт Мастерс» открыл прием заявок. В нем могут поучаствовать молодые специалисты в области театра и кино.

Соревнования традиционно проводят по двум направлениям: «Театр» и «Кино». Они включат в себя 16 компетенций, среди которых сценаристы, режиссеры монтажа, фотографы, драматурги, художники по свету и костюму, медиакомпозиторы, звукорежиссеры и другие.

Проект направлен на поддержку молодых талантливых специалистов и создание условий для раскрытия их потенциала.

Прием заявок на командные соревнования чемпионата продлится до 6 октября. Подать заявление можно по ссылке.