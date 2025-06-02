Специалистов в области ИИ включили в топ-3 востребованных профессий для удаленки

Специалисты в области искусственного интеллекта, аналитики данных и дизайнеры интерфейсов возглавили список наиболее востребованных профессий для работы на расстоянии. По данным исследования, которое появилось в распоряжении «Газеты.Ru», эти направления позволяют специалистам эффективно трудиться вне офиса.

«В условиях цифровизации экономики и перехода на удаленный формат работы особенно ценятся профессионалы, способные разрабатывать и внедрять цифровые решения независимо от их местонахождения. В первую очередь это касается экспертов по ИИ», — сообщили в пресс-службе Роскачества.

Также отмечается, что аналитики данных играют ключевую роль на стыке технологий, бизнеса и управления. Не менее важны UX/UI-дизайнеры, способные создавать удобные и современные интерфейсы.