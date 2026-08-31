Специалист ВсеИнструменты.ру Чихринова заявила, что обрезка и подкормка помогут подготовить плодовые деревья к зиме

После сбора урожая важно правильно ухаживать за деревьями, чтобы они смогли восстановиться и подготовиться к холодам. Эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова дала Life.ru несколько советов по уходу за плодовыми деревьями.

Первым делом нужно убрать из-под деревьев опавшие плоды, листья и поврежденные ветки. Важно не оставлять растительные остатки на участке, так как в них могут сохраняться возбудители болезней и вредители.

Затем следует провести санитарную обрезку. Это лучше сделать до заморозков, пока древесина не стала хрупкой. Поврежденные ветви нужно срезать до здоровой древесины, не оставляя длинных пеньков. Для тонких ветвей подойдет секатор, для более крупных — садовая пила.

После уборки растительных остатков можно перейти к профилактической обработке. С коры нужно удалить отслоившиеся участки, под которыми могут зимовать вредители. Саму обработку лучше проводить после листопада. Для профилактики заболеваний следует применять фунгициды, против вредителей — инсектициды.

Также после плодоношения дереву может потребоваться подкормка. Осенью можно использовать фосфорные и калийные удобрения. Азотные удобрения в конце лета и осенью вносить не следует, так как они стимулируют рост молодых побегов, которые могут не успеть вызреть до холодов и пострадать зимой.

«При этом дополнительная подкормка нужна не всегда. Если почва регулярно удобряется, а дерево хорошо развивается, вносить удобрения не требуется — лучше ориентироваться на состояние растения», — заключила Чихринова.