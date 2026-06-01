Специалист в области сна Бреус сообщил, что утренние часы больше подходят для интимной близости

Специалист в области сна Майкл Бреус поделился информацией о наиболее подходящем времени суток для занятий любовью. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на издание USA Today.

По его словам, вопреки распространенному мнению, ночь не является лучшим периодом, так как в это время организм готовится ко сну: уровень мелатонина повышается, а гормоны энергии и возбуждения снижаются.

Утренние часы больше подходят для интимной близости. В это время уровень энергии и гормональная активность выше. Однако Бреус отметил, что универсального времени не существует, так как многое зависит от индивидуальных особенностей человека и его образа жизни.