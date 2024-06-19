Специалист центра «Алтуфьево» Гончарова посоветовала в первый раз отправлять ребенка в дневной лагерь

В первый раз ребенка, особенно если он учится в младших классах, стоит отправлять только в дневной лагерь. Об этом «Москве 24» рассказала специалист социально-реабилитационного центра «Алтуфьево» Дженнет Гончарова.

По ее словам, в первый раз дети, оказавшись без родителей, могут растеряться. Им бывает трудно адаптироваться к новым людям и новому месту.

«Затем стоит поискать варианты небольших лагерей, где на одного взрослого приходится как можно меньше детей. И лишь потом можно смело отправлять сына или дочь на полноценную смену», — отметила эксперт.

Она также посоветовала хорошо продумать, что дать ребенку в лагерь. Собираться лучше вместе, чтобы ребенок тоже ориентировался, что у него есть и где это лежит.