Специалист Шульженко заметила, что работа во время больничного нарушает закон

В Роскачестве напомнили, что сотрудника нельзя допускать к труду

Директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко сообщила, что сотрудник не может одновременно работать и получать выплаты по больничному. Такой формат создает риски и для работника, и для работодателя, сообщает RT .

Российское законодательство не разрешает сотруднику работать во время открытого больничного и одновременно получать пособие по временной нетрудоспособности и зарплату. Листок нетрудоспособности оформляют для освобождения от работы на время лечения.

Шульженко пояснила, что работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и не должен допускать к работе человека, которого официально признали временно нетрудоспособным.

«Если сотрудник продолжает работать при открытом больничном, это создает риски как для него самого, так и для работодателя. Компания обязана соблюдать требования трудового законодательства и не должна допускать к работе человека, который официально признан временно нетрудоспособным», — сказала она.

Шульженко добавила, что при легком недомогании сотрудник может не оформлять больничный. Если состояние позволяет и формат работы подходит, по согласованию с работодателем можно временно перейти на удаленную работу. Если полноценно работать нельзя, следует оформить больничный и сосредоточиться на восстановлении.