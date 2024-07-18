Специалист Роспотребнадзора Мясникова: при потере багажа в аэропорту необходимо заполнить «Акт о недостаче багажа»

В случае потери багажа в аэропорту первым делом необходимо заполнить «Акт о недостаче багажа». Об этом газете «Петербургский дневник» рассказала специалист Роспотребнадзора Виктория Мясникова.

Для заполнения акта нужно обратиться к представителям авиакомпании или к работникам аэропорта. По словам эксперта, ответственность за утрату, недостачу или утерю багажа полностью несет авиакомпания.

Мясникова посоветовала сделать фото всех документов, подтверждающих потерю багажа, и сохранить копии билетов. В течение 21 дня авиакомпания обязана вернуть утерянный багаж или же выплатить компенсацию.

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