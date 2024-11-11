Специалист Роскачества Вяльшина: закрыв старую кредитку, можно приобрести новую с лучшими условиями

Старые кредитные карты, которыми вы не пользуетесь, лучше закрыть или сменить на новые, более привлекательные по условиям. Об этом RT сообщила руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

Когда клиент банка открывал кредитку два года назад, по ней могли быть лучшие условия на рынке, однако с тех пор много чего поменялось.

«Сейчас тот же банк может предлагать кредитки с куда более привлекательными условиями», — отметила специалист.

Вяльшина подчеркнула, что даже если человек не пользуется картой, ее лимит будет учтен среди кредитов при расчете показателя долговой нагрузки. Кроме того, он влияет на выдачу новых кредитов. Тем гражданам, у которых есть в планах взять ипотеку или крупный кредит наличными, эксперт рекомендует закрыть кредитку, чтобы снизить для банка ПДН.