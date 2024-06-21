Специалист Роскачества Вяльшина рассказала, что банку не выгодны клиенты, которые досрочно погашают кредиты

Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с RT объяснила, в чем кроется опасность досрочного погашения кредита.

Эксперт рассказала, что при выдаче кредита банк рассчитывает не только получить обратно свои деньги, но и прибыль с заемщика.

«Лучшим клиентом для финансовой организации будет заемщик, который выплачивает кредит в срок и погашает его строго по графику. Тот, кто досрочно погашает кредит, лишает банк прибыли», — пояснила Вяльшина.

Клиенту, который в кредитной истории имеет ряд быстрых и досрочных погашений, может быть отказано в выдаче нового кредита.

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