Специалист Роскачества Вяльшина рассказала, что банку не выгодны клиенты, которые досрочно погашают кредиты
Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с RT объяснила, в чем кроется опасность досрочного погашения кредита.
Эксперт рассказала, что при выдаче кредита банк рассчитывает не только получить обратно свои деньги, но и прибыль с заемщика.
«Лучшим клиентом для финансовой организации будет заемщик, который выплачивает кредит в срок и погашает его строго по графику. Тот, кто досрочно погашает кредит, лишает банк прибыли», — пояснила Вяльшина.
Клиенту, который в кредитной истории имеет ряд быстрых и досрочных погашений, может быть отказано в выдаче нового кредита.