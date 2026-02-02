Специалист по ЖКХ Чиркин поделился советами по правильному поведению в домовых чатах

Домовые чаты стали основным местом общения для соседей в многоквартирных домах, где многие даже не знают друг друга лично. Управляющий ТСЖ и ЖСК Кирилл Чиркин поделился с «ФедералПресс» советами по правильному поведению в таких чатах, чтобы избежать конфликтов с другими жильцами.

Чат дома — это место для обсуждения и решения вопросов, один из каналов коммуникации между жителями и управляющей организацией. Однако некоторые люди используют его для скандалов, разборок и поднятия самооценки.

Чтобы поддерживать продуктивную атмосферу, следует соблюдать несколько правил общения. Например, стоит избегать следующих действий:

— Не грубите. Оскорбления и хамство могут привести к судебным разбирательствам. Уже были случаи, когда люди делали скриншоты чатов и подавали заявления на оскорбление и клевету. — Не «сливайте» негатив. Если вы столкнулись с проблемой, лучше сообщить об этом в управляющую организацию, чем выражать недовольство в чате. — Не выясняйте отношения публично. Это может раздражать соседей и создать о вас негативное впечатление. — Не пишите все подряд. Учитывайте контекст и особенности общения в конкретном чате.

Если вы только переехали, спросите у соседей, председателя ТСЖ или сотрудников управляющей организации о правилах поведения в чате. Это поможет избежать недопониманий и конфликтов.

Лучший способ начать — представиться и рассказать о себе. Например: «Здравствуйте, я ваш новый сосед, у меня трое детей и две собаки. Если будет шумно, пожалуйста, скажите мне об этом прямо, я открыт к диалогу».