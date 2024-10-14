Специалист по защите информации Петрушенко: при покупке сим-карты следует проверять, что она оформлена именно на вас

Специалист по защите информации Федор Петрушенко в беседе с телеканалом «Звезда»призвал россиян при покупке сим-карты проверять, что она оформлена именно на вас.
Мошенники, располагающие доступом к сим-карте, могут получить вход на платформу «Госуслуги» и затем взять займы через микрофинансовые организации. Эксперт пояснил, что большую часть информации на платформе, которая не требует квалифицированной электронной подписи, можно запросить.
Ранее СМИ писали, что в последнее время в России участились случаи мошенничества с использованием сим-карт, которые ранее принадлежали другим гражданам.
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